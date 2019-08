D’éminents chefs d’entreprise rejoignent le programme de mentorat du Forum mondial des entreprises de la Chambre de commerce et d’industrie de Dubaï

Des chefs d’entreprise des Émirats arabes unis (ÉAU) et d’Afrique conseilleront des startups à fort potentiel alors qu’elles développent leurs activités et ciblent de nouvelles opportunités de marché; cette annonce intervient à l’approche du 5e Forum mondial des entreprises sur l’Afrique, qui aura lieu les 18 et 19 novembre 2019 à Dubaï; premier du genre, […]

Des chefs d’entreprise des Émirats arabes unis (ÉAU) et d’Afrique conseilleront des star...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...