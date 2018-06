DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L'UNION AFRICAINE SUR LE SOUDAN DU SUD

Addis Abéba, le 28 juin 2018: Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, salue l'Accord sur la Déclaration de Khartoum entre des parties au conflit au Soudan du Sud, signé le 27 juin 2018. Il exhorte les parties prenantes sud-soudanaises à pérenniser la dynamique créée par cet Accord, afin de mettre fin aux souffrances infligées à leur peuple et d'instaurer une paix et une réconciliation durables. Il se félicite de la proclamation d'un cessez-le-feu permanent et prend note de l'invitation faite aux États membres de déployer les forces nécessaires pour superviser ce cessez-le-feu.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/declaration-du-p...