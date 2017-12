DÉCLARATION SUR LE LANCEMENT DE LA CAMPAGNE POUR LA CÉLÉBRATION DU 70e ANNIVERSAIRE DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

Addis Abéba, le 10 décembre 2017: Aujourd'hui, l'Union africaine se joint aux Nations unies alors que commence une campagne d'une année pour préparer la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 2018. La Déclaration, qui affirme l'universalité, l'inaliénabilité et l'indivisibilité des libertés et droits et fondamentaux, reste, à ce jour, l'un des textes les plus influents dans le monde en matière de droits de l'homme.

