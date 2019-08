DHL lance une nouvelle application mobile visant à améliorer encore mieux l’expérience client

L’application mobile DHL (www.DHL.com) Express vient d’être lancée dans huit pays africains, et 40 autres pays devraient suivre d’ici fin 2020; cette application offre plusieurs avantages clés facilitant le suivi et une livraison plus rapide; la demande de services mobiles en hausse en Afrique subsaharienne contribue à stimuler l’innovation.

DHL Express a annoncé le lancement d’une plateforme mobile novatrice qui permettra à ses clients résidant en Afrique subsaharienne de suivre et de coordonner, plus facilement et plus efficacement, la livraison de leurs expéditions.

C’est Hennie Heymans, PDG de DHL Express pour l’Afrique subsaharienne, qui s’exprime, affirmant que l’application mobile DHL Express s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu de DHL Express qui vise à encourager les innovations améliorant l’expérience client. « Cette application, qui constitue un nouvel élément très intéressant de notre offre de services en Afrique subsaharienne, a été lancée en Afrique du Sud, au Kenya, au Ghana, au Nigéria, en Ethiopie, à l’Ile Maurice, en Tanzanie et en Ouganda, et sera déployée dans 40 autres pays de la région d’ici la fin de l’année 2020. »

M. Heymans explique que l’application mobile DHL Express offre plusieurs avantages clés aux clients, leur permettant d’accéder à des fonctions très utiles lors de leurs déplacements. « Les clients peuvent accéder à des devis d’expédition précis, trouver le point de service DHL le plus proche pour récupérer et livrer facilement un colis, et, bien sûr, suivre leurs expéditions en temps réel. Lorsqu’il s’agit d’améliorer l’expérience client, l’objectif est l’adoption du numérique et nous sommes particulièrement enthousiastes de lancer une nouvelle application mobile passionnante destinée à nos clients de la région. »

Un rapport rédigé par GSMA Intelligence a révélé que les téléphones et services mobiles facilitent la croissance des activités en Afrique. L’écosystème mobile a réalisé jusqu’ici une contribution significative à l’économie de l’Afrique subsaharienne, avec une contribution à la valeur économique à hauteur de 110 milliards d’USD, soit 7,1 % du PIB de la région en 2017.

Il ajoute qu’il ne s’agit pas seulement d’une nouvelle technologie, mais également d’un nouvel état d’esprit et d’une nouvelle culture. Nos clients ne cessent d’évoluer et de changer la manière dont ils communiquent, travaillent, voyagent et consomment ; il est par conséquent nécessaire de leur garantir des solutions suffisamment polyvalentes pour pouvoir s’adapter à leurs besoins changeants.

Les transactions en ligne connaissant une augmentation exponentielle en Afrique, M. Heymans affirme qu’il existe une demande manifeste de solutions mobiles intégrées permettant aux clients d’effectuer des transactions en tout lieu et à tout moment.

« En tant que leader mondial de la logistique express, DHL s’efforce constamment de fournir des solutions de pointe qui aident à rapprocher les clients et les chefs d’entreprise africains et le marché mondial », conclut M. Heymans.

