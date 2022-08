DJ Fina Sozo, l'ambassadeur de la musique tchadienne sur Couleurs tropicales

Il est l'un des disc-jockey que le Tchad a la chance d'avoir. En effet Fina Sozo est très sollicité lors des évènements populaires organisées au Tchad.



C'est aussi lui qui exporte la musique urbaine tchadienne sur Couleurs tropicales, l'émission de l'animateur Claudy Siar, sur Radio France Internationale (RFI).



A travers Fina Ssozo, les musiques tchadiennes parviennent depuis un certain temps sur Radio France Internationale : promotion, valorisation et surtout, une sélection qualitative incitant ainsi ses candidats au sens de la qualité, bien dans leurs plumes, dans le style que dans l'harmonisation. Très ponctuel et d'une efficacité approuvée par les artistes tchadiens, grâce à sa compréhension des rythmes urbains du terroir.



Normal, c'est ce qui l'a hissé au rang international, d'où ses interventions dans l’émission Couleurs tropicales. Fina Sozo devient une référence par son travail de disc-jockey. Il n'accepte que l'excellence pour la discothèque de Couleurs Tropicales, c'est-à-dire, le bon niveau du travail musical. Loyauté Avec Fina Sozo, il faut faire la part des choses. Son professionnalisme ne lui concède pas les affinités.



Pour aller sur Couleurs tropicales, où il est correspondant pour le Tchad, les critères ne se limitent pas qu'à enregistrer une chanson, et de le contacter, mais il s’agit de posséder des capacités à honorer le Tchad. Un peu comme pour un ambassadeur de la musique tchadienne. Il est chargé de faire une régulation aux normes internationales.



Cependant, Fina Sozo est très courtois, limpide lorsqu'il s'agit de négocier ses prestations au niveau local. Il s'agit là d'un business et si cela ne l'arrange pas, c'est un service personnel gagnant-gagnant. Cela dit, sur RFI, il se charge de peindre le monde à la couleur tchadienne. Fina Sozo fait perpétuellement des recherches et aspire lui-même tendre vers une perfection.



Il participe souvent à des ateliers afin de mesurer son propre niveau, ce qui fait de lui un dévoué. La médiocrité est censurée chez lui. Reste à imaginer ce qu'il attend des musiciens qui sollicitent sa promotion.