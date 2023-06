Darfour : le gouvernement fédéral remercie le Tchad pour l’assistance aux réfugiés soudanais

Le ministre de la Santé du gouvernement de la région du Darfour, Bakar Hamdine, a salué la visite du président tchadien, Idriss Déby, sur les sites des réfugiés soudanais au Tchad.



Dans une déclaration officielle, le ministre a exprimé sa gratitude envers le gouvernement et le peuple tchadien pour leur rôle essentiel dans l'accueil et l'hébergement des réfugiés. Il a également salué la visite historique du président tchadien sur les sites des réfugiés, soulignant son soutien, son évaluation des conditions et sa compassion envers les réfugiés.



Le gouvernement du Darfour a exprimé ses remerciements et a appelé les agences humanitaires à intensifier leurs efforts pour fournir une assistance aux réfugiés dans les camps au Tchad et dans les pays voisins.



