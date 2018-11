Débloquer le potentiel de l’Afrique en matière d’observation de la Terre lors du 1er Forum GMES & Afrique

Le 1er Forum Continental de GMES et Afrique (www.au.int/en/GMESAfrica) a débuté dans la capitale Gabonaise, Libreville, où plus de 400 délégués d’Afrique, d’Europe et d’autres parties du monde se sont réunis pour discuter des nouvelles technologies innovantes dans le domaine de l’observation de la Terre pour un appui au développement socio-économique de l’Afrique. Le Forum […]

