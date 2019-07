Décès de Beji Caïd Essebsi : le Tchad présente ses condoléances à la Tunisie

Le président de la République du Tchad, Idriss Déby, a présenté jeudi ses condoléances au peuple tunisien, à la suite du décès du président Beji Caïd Essebsi à l'âge de 92 ans.



"C'est avec une profonde consternation et une vive émotion que j'ai appris la nouvelle du décès de Beji Caïd Essebsi, président de la République Tunisienne, survenu ce 25 juillet 2019 à Tunis suite de maladie", a déclaré Idriss Déby dans un message adressé au président de l'Assemblée des représentants du peuple, Mohammed Ennaceurd.



Selon lui, "la disparition de cette grande figure emblématique qui a conduit la politique de son pays depuis 2014, basée sur la tolérance, la paix et l'unité constitue une grande perte pour le peuple Tunisien et l'Afrique toute entière."



"En priant Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, de l'accueillir dans son Royaume, je Vous prie, d'agréer l'expression de mon profond regret", poursuit le courrier.