Décès de l'opposant malien Soumaïla Cissé en France

L'ex-chef de file de l’opposition malienne, Soumaïla Cissé, est décédé ce vendredi 25 décembre 2020 à Paris (France), à l'âge de 71 ans.



Il a passé plus de sept mois en captivité, après son enlèvement le 25 mars par des terroristes au Mali. Soumaïla Cissé venait d'être libéré le 8 octobre dernier.



L'opposant malien et ex-candidat à la présidentielle (2013 et 2018) s'était rendu en France pour des soins.