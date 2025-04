Décès du Pape François : une disparition dont le contexte confère une valeur symbolique...", dixit Sassou N'Guesso

A la suite de la mort du souverain Pontife, le Pape François, à l’âge de 88 ans, le 21 avril dernier, Denis Sassou-N’Guesso, très touché, a rendu hommage, à celui qu'il a toujours considéré comme « personnalité hors pair ».



« La disparition du Très Saint-Père, le lendemain de la Pâques, confère une valeur symbolique indéniable à cet évènement fort regrettable », a écrit Denis Sassou-N’Guesso qui a salué en cette illustre personnalité son engagement pour les causes justes « Souverain emblématique et engagé », dixit Denis Sassou-N’Guesso, « le pape François a su placer les défis les plus cruciaux de l’humanité au cœur de son pontificat, à l’instar de la lutte contre les changements climatiques, des questions migratoires, de la paix dans le monde, de la pauvreté. »



En phase avec les exigences du nouvel ordre mondial, le Pape François a su marquer son temps par des actions, selon le président congolais , qui s’inscrivent résolument dans la modernisation de l’Eglise catholique, telles la place des jeunes et des femmes dans la société, la contraception et l’avortement, l’accès de tous au numérique. « Le Très Saint-Père François lègue au monde entier, pour l’avenir, des images fortes et des formules indélébiles en phase avec les exigences du nouvel ordre contemporain », a souligné le dirigeant congolais.



Il garde de l’homme d’Eglise, de bons souvenirs, notamment, sa récente rencontre avec « cette personnalité hors pair », le 25 novembre 2024 au Vatican, au cours de laquelle la relation de fraternité, d’amitié et de coopération qui unit le Saint-Siège et la République du Congo, était au centre de l’entretien. « Son sens de la mesure et sa lucidité nous manqueront beaucoup », a regretté Denis Sassou-N’Guesso pour conclure son message.