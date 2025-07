Gabon : Le Président Oligui Nguema Rencontre des Investisseurs Turcs pour le Développement du Pays

Accompagné de membres de son gouvernement, le Président Oligui Nguema a échangé sur des projets prioritaires dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'énergie, la santé et le développement urbain.





Plusieurs groupes turcs majeurs ont exprimé leur volonté d'accompagner le Gabon, parmi lesquels Cengiz Holding, Gülsan Holding, Hakan Kıran Architecture et Liv Hospital. Ces entreprises ont manifesté leur intérêt à travers des investissements ciblés et un appui technique renforcé.





Le Président gabonais a salué leur engagement et leur confiance, réaffirmant que "Le Gabon est prêt à accueillir des partenaires sérieux, dans un esprit de transparence et de complémentarité." Il a conclu en soulignant la volonté de son pays de continuer à s'ouvrir à des alliances solides pour un avenir prospère au bénéfice de tous les Gabonais.