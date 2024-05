Décès du Président Iranien : Le Président du Madagascar adresse son soutien au peuple iranien

Andry Rajoelina a exprimé ses condoléances au peuple iranien sur Twitter, déclarant que les nouvelles du crash d'hélicoptère en Iran étaient bouleversantes. Il a souligné l'importance de soutenir les Iraniens dans cette tragédie et de rester solidaires pour trouver toutes les victimes.



La solidarité internationale joue un rôle essentiel dans ces situations de crise. Lorsque des événements tragiques se produisent, il est important que les nations se rassemblent et offrent leur soutien mutuel. Le geste d'Andry Rajoelina montre l'importance qu'il accorde à cette solidarité.



La recherche des victimes est également une priorité dans ce genre de situation. La disparition soudaine d'un chef d'État est un choc pour tout un pays et il est crucial de retrouver toutes les personnes impliquées dans cet accident afin que leurs familles puissent faire leur deuil correctement.



Le Président du Madagascar encourage donc la poursuite des efforts pour retrouver toutes les victimes du crash d'hélicoptère en Iran. Il appelle également à une mobilisation internationale pour apporter une aide supplémentaire si nécessaire.