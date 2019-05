Déclaration attribuable au porte-parole du Secrétaire général sur l'attaque terroriste au Burkina Faso

Le Secrétaire général condamne fermement l'attaque perpétrée contre une église catholique lors d'une messe dans le village de Dablo, dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso.

Le Secrétaire général adresse ses plus sincères condoléances aux familles des défunts et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Il rappelle le caractère sacré de tous les lieux de culte et espère que les auteurs pourraient rapidement être traduits en justice.

Le Secrétaire général exprime la solidarité des Nations Unies avec le gouvernement et le peuple du Burkina Faso en cette période difficile pour la nation. Il exhorte tous les citoyens burkinabé à travers toutes les communautés à s’unir pour ne pas succomber aux efforts visant à semer la discorde et engendrer de nouvelles violences. Les Nations unies restent disposées à appuyer ses efforts de la manière la plus appropriée.