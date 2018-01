Déclaration du Président de la Commission de l'Union africaine sur l'évolution récente en Éthiopie

Addis Abéba, le 4 janvier 2018: Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, salue l'annonce faite par le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Hailemariam Desalegn, de gracier des membres de partis politiques et d'autres individus ou de suspendre les procédures judiciaires en cours les concernant. Il félicite les autorités éthiopiennes pour cette décision importante et clairvoyante, ainsi que pour leur engagement à favoriser le consensus national et à élargir l'espace démocratique.

