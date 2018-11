Déclaration du président de la Commission sur la revitalisation de l’Union du Maghreb Arabe

Addis Abeba, le 23 novembre 2018: Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, note avec satisfaction la saisine, par l’Algérie, du Secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe (UMA) pour l'organisation, dans les délais les plus rapprochés, d'une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UMA. Il encourage tous les États membres de l’UMA à œuvrer à la tenue rapide de la réunion proposée et, plus globalement, à la relance de la construction maghrébine.

