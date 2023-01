Défense : le Tchad classé 15ème puissance militaire en Afrique et 97ème au monde en 2023

Selon le classement des armées dans le monde, établi par le site spécialisé dans la défense Global Fire Power (GFP) pour l'année 2023, l'Egypte est la première puissance militaire en Afrique, suivie de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, du Nigeria et de l'Ethiopie.



Le Tchad se classe 15ème sur les 38 pays africains étudiés et 97ème dans le monde.



Le classement de GFP se base sur 60 critères tels que le nombre de militaires actifs, la force navale, la disponibilité de carburant pour les opérations militaires, le nombre d'avions de chasse et le budget consacré à la défense.



Il ne prend pas en compte les stocks nucléaires et ne pénalise pas les pays sans littoral, en raison d'une faible force navale.