Déplacement de l’Ambassadeur de France à Arta

Coopération militaire franco-djiboutienne, appui à la décentralisation, formation professionnelle et francophonie ont été au cœur des entretiens de l’Ambassadeur et de ses interlocuteurs djiboutiens à Arta.

L’Ambassadeur Arnaud Guillois a été chaleureusement accueilli ce mercredi 4 décembre à Arta par le Préfet M. Mohamed Cheiko et le Président du Conseil Régional M. Elmi Bouh Gouradeh.

Dans la matinée, l’Ambassadeur de France a visité l’AMIA (Académie militaire interarmées), sous la direction du Colonel Major Obsieh et en présence du colonel Mohamed Elmi Abaneh, représentant le général de corps d’Armée Zacharia Cheik Ibrahim, chef d’Etat-Major Général des Armées, où il a échangé avec les élèves au sujet de la relation franco-djiboutienne et de la francophonie.

L’Ambassadeur s’est ensuite rendu au Centre LEC (Lire Écrire Compter) de la Mission catholique d’Arta et a rencontré les sœurs congolaises, Soeur Alice, Soeur Carine et Soeur Tempérance, ainsi que leurs jeunes élèves. À ce jour, les Soeurs congolaises prennent en charge 55 enfants sans papier, et mènent une double action d’apprentissage et de scolarisation. L’Ambassadeur leur a remis du matériel scolaire, des tableaux de papier, ainsi que des dictionnaires, et une prise en charge du goûter des enfants a été planifiée pour les 12 mois à venir.

L’Ambassadeur a enfin apporté son soutien au Centre de Développement Communautaire d’Arta en faisant dons de livres issus du Bureau du livre de l’Institut français de Djibouti, bureau qui intervient pour appuyer les bibliothèques sur l’ensemble du territoire djiboutien en leur apportant un appui matériel en ouvrages.

73 livres ont été remis aux jeunes du CDC, des ouvrages scolaires, des documentaires ainsi que des dictionnaires. Un bon pour 10 ballons de football a également été remis au Centre de Développement Communautaire d’Arta.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/deplacement-...