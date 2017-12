Des affrontements internes aux rebelles tchadiens ont fait des morts

Le responsable politique d'une faction rebelle tchadien le RFC (UFR), Mr Abdelqader Fadoul a été tué lors d’un combat fratricide. Mécontent de de leur traitement et de l’accointance de leurs responsables avec les différentes factions rebelles soudanaises, un groupe de combattants ouaddaiens s'est révolté en quittant le camp pour les raisons sus évoquées.



Partis à leur poursuite pour les dissuader à ramener les véhicules et matériels récupérés des échanges des coups de feu ont eu lieu car les éléments mécontents ont fait savoir qu’ils ont eu ces moyens au prix de sang et qu'ils refusent de les restituer.



Au cours des affrontements Abdelqader Fadoul et un de ses compagnons sont atteints mortellement. Nous ignorons exactement le nombre des victimes de deux côtés. Les autorisés libyennes ont demandé à tous les rebelles de quitter la région de Fezzan où environ 1500 rebelles s'y trouvent.