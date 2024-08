Des experts africains se rassemblent pour reverdir le continent

Systèmes agroalimentaires durables : fournir une nourriture saine et durable tout en garantissant des moyens de subsistance décents pour les communautés agricoles.

Partenariats et financement : construire des partenariats pour financer la transition écologique de l’Afrique face aux crises mondiales du climat et de la biodiversité. Le continent a besoin de 277 milliards de dollars en financement climatique annuellement pour atteindre ses objectifs d’action climatique d’ici 2030.

Gouverner la transition juste : créer un avenir plus vert qui ne laisse personne de côté.

Restauration des paysages à grande échelle : améliorer les solutions et innovations locales pour remédier à la dégradation de plus de 45 % de la superficie terrestre africaine.

Droits et moyens de subsistance dans des paysages en changement : s’adapter de manière équitable aux transformations des paysages africains.

Technologie et données : profiter de l’IA, les données et la technologie pour une utilisation durable des terres.

Le 17 septembre, l’Afrique présentera un chemin durable pour lutter contre la crise climatique et la dégradation des terres, protéger les moyens de subsistance et promouvoir l’autodétermination des communautés rurales.La conférence hybride « GLF Africa 2024 : verdissement de l’horizon africain » est présentée par le Global Landscapes Forum (GLF). Elle rassemblera des milliers de participants et des centaines d’experts, notamment des praticiens, scientifiques, financiers, décideurs et leaders communautaires, en personne au siège de World Agroforestry (ICRAF) à Nairobi, Kenya, ainsi qu’en ligne.Ils exploreront comment l’Afrique — qui abrite plus de 30 % de la biodiversité mondiale — façonne l’avenir de trois grands paysages : les forêts et savanes, les terres arides et les eaux douces et océans.Les principaux sujets à discuter lors de la GLF Africa 2024 incluent :