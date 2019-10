Des impressions de grande qualite grace à l'encre flexible Canon Uvgel 460

L'encre flexible Canon UVgel 460, lancée en mai 2019 avec la nouvelle imprimante roll-to-roll Colorado 1650 (https://bit.ly/35Vwi6m), a obtenu le plus haut niveau de certification UL GREENGUARD Gold d'UL Environment, une société leader mondial en matière de sécurité et de certification.

Cette certification confirme que les tirages de la Colorado 1650 répondent sans restriction aux normes les plus strictes au monde en matière de faibles émissions de composés organiques volatils (COV). Les applications imprimées avec l'encre Canon UVgel 460 sont ainsi parfaitement sûres pour une utilisation dans des espaces intérieurs, tels que les écoles et les établissements de soins de santé, où les personnes, en particulier les enfants et les personnes fragiles, passent de longues périodes.

L'encre flexible peut être étirée à 85%, ce qui est idéal pour les textiles auto-adhésifs en vinyle et polyester. C'est un facteur important pour les installations où l'impression doit être pliée, emballée ou coudée. Par exemple, pour des applications intérieures comme les toiles encadrées, la signalisation souple, les graphismes éclairés et rétroéclairés, les applications de décoration de surface comme les revêtements muraux souples et les applications extérieures comme les affichages pour véhicules.

L'encre Canon UVgel 356 pour l’imprimante Colorado 1640 a obtenu l'accréditation GREENGUARD Gold en 2017 (https://bit.ly/32Enj7Q), de sorte que les deux produits de la famille Colorado sont désormais certifiés selon les mêmes critères indépendants de performance environnementale. La technologie UVgel est également certifiée AgBB, ASTM Type II, Certificat A+ et Centexbel.

Somesh Adukia, directeur du bureau régional des ventes, Canon Afrique Centrale et Afrique du Nord (CCNA), a déclaré : « La réaction à l'imprimante Colorado 1650 au cours des premiers mois qui ont suivi son lancement a été phénoménale. Nos clients et partenaires accrédités apprécient particulièrement la fonction FLXfinish, qui leur donne la possibilité de passer du brillant au mat en appuyant simplement sur un bouton. Cela ouvre de brillantes opportunités pour les graphismes de point de vente intérieurs haut de gamme et les belles applications de décoration, ce qui rend la certification environnementale essentielle. Avec cette nouvelle certification, nos clients et partenaires peuvent promouvoir en toute confiance les capacités de la Colorado 1650, sachant que les impressions sont absolument sûres pour tous les espaces intérieurs. »

