Des investisseurs allemands annoncent une mission d'investissement au Mozambique visant des projets et des services de GNL, de gaz pendant le Mozambique Gas & Power

Le Business Forum Allemagne-Afrique (GABF) dirigera une délégation pour explorer les opportunités d'investissement au Mozambique en mars 2021 ; Le GABF félicite S.E. Filipe Nyusi, Président du Mozambique pour sa sélection en tant que « Personne de l’année » d’Africa Oil & Power (www.AfricaOilandPower.com) pour 2020 ; Les entreprises et investisseurs allemands peuvent contacter www.GermanyAfrica.com. L’engagement économique de l’Allemagne envers le Mozambique sera encore renforcé alors que le Forum des affaires Allemagne-Afrique («GABF») s’apprête à entreprendre une mission commerciale de trois jours pour encourager, promouvoir et faciliter le commerce et les investissements entre les entreprises allemandes et une économie mozambicaine en pleine croissance. Des investisseurs allemands se rendront au Mozambique lors de la conférence et exposition Mozambique Gas & Power (MGP) 2021 qui se tiendra les 8 et 9 mars 2021, une opportunité incroyable organisée par Africa Oil & Power (AOP) en partenariat avec le ministère des Ressources minérales et de l'Énergie du Mozambique (MIREME) et le gouvernement du Mozambique. Le GABF félicite également S.E. Filipe Nyusi, Président du Mozambique pour sa sélection en tant que « Personne de l'année » africaine pour 2020. « Grâce au leadership de Son Excellence le Président Nyusi, le Mozambique est sur le point de devenir un acteur international sur le marché mondial de l'énergie, et le GABF appelle les investissements et la technologie allemands à participer à cette transformation », a déclaré Sebastian Wagner, président exécutif du GABF. La mission offrira aux investisseurs allemands l'occasion de s'engager avec les principales entreprises et parties prenantes politiques du Mozambique. L’objectif de la tournée d’investissement est d’approfondir les relations germano-mozambicaines à la lumière de la découverte récente par le Mozambique de gisements de gaz naturel importants, largement considérés comme un changement de donne pour le pays et ses habitants. Le gaz naturel sous sa forme liquéfiée (GNL) est un carburant propre et sûr qui prend une importance mondiale croissante, alors que la demande d'énergie augmente dans un contexte à faible émission de carbone. Le secteur allemand de l'énergie continue de faire partie des secteurs les plus innovants de l'économie européenne. Les entreprises allemandes comprennent qu'elles doivent jouer un rôle fort et compétitif en Afrique pour garantir une Allemagne plus propre et plus forte. « Le Mozambique est une excellente opportunité pour les entreprises allemandes d'investir dans des projets de monétisation du gaz, de la pétrochimie, des projets d'électricité, de l'industrialisation et de la diversification immédiate de l'économie qui débouche sur des emplois pour la population du Mozambique et les Allemands », a ajouté Wagner. Le Mozambique offre aux entreprises allemandes de nombreuses opportunités inexploitées pour s'adapter et créer de nouveaux modèles commerciaux qui soient inclusifs et réactifs aux formidables opportunités et au potentiel qui existe au Mozambique. La plateforme, créée par le gouvernement de S.E. Filipe Nyusi et l'équipe Africa Oil and Power pour investir au Mozambique est un pas dans la bonne direction. Le GABF accueillera la table ronde Allemagne-Mozambique et les discussions connexes au cours de l'événement, et annoncera plusieurs accords d'investissement. Le Mozambique va jouer un rôle important dans la promotion de la sécurité énergétique et de la paix mondiale, et autonomisera les jeunes. Lorsque l'Allemagne exporte des biens et des services au Mozambique ou investit dans ses marchés en plein essor du GNL, l'Allemagne doit voir cela comme un engagement à long terme avec le Mozambique. « L'Allemagne entretient des relations solides avec le Mozambique depuis son indépendance. De nombreux Mozambicains ont étudié et vécu en Allemagne, et l'Allemagne a fourni un large soutien pour soutenir la paix et la réconciliation au Mozambique. L'autonomisation économique doit être notre prochain objectif, et le moment est venu », a conclu Wagner. Distribué par APO Group pour Africa Oil & Power Conference.

