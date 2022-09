Des organisations camerounaises décident de "l'asphyxie économique et sociale" du Tchad

Le secrétaire général du Conseil des importateurs, exportateurs et investisseurs tchadiens, Mahamat Nour Abakar

informe lors d'un point-presse que des organisations aux "activités occultes et illégales" ayant embarqué la direction des douanes du Cameroun ourdissent un "complot et économique et social" contre le Tchad au port de Douala.



Les commerçants tchadiens payaient "illégalement" 35.000 Fcfa sur toutes les embarcations en partance ou en provenance du Tchad au port de Douala. Cette taxe illégale est désormais de 500.000 Fcfa en violation flagrante des droits de la CEMAC.



La conséquence immédiate de cette taxe sera une "brusque" augmentation des prix sur le marché ou pire "une crise économique" qui révoltera les tchadiens.



Le conseil des investisseurs demande au gouvernement tchadien d'intervenir urgemment pour solutionner ce problème. Au gouvernement camerounais, il accorde une semaine au risque de se rabattre sur les ports du Soudan ou du Bénin.