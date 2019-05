AFRIQUE Des troupes de la MINUSCA intensifient les patrouilles de sécurité en Centrafrique

Par Reuters - 30 Mai 2019

Les Casques bleus tanzaniens sont en patrouille tous les jours dans l'une des zones les plus dangereuses de la République Centrafricaine. Des groupes armés restent dans cette région près de la frontière avec le Cameroun, attirés par la présence massive d'or et de diamants. Le pays a été secoué par des violences depuis 2013, année où principalement des rebelles musulmans de la Séléka ont renversé le président François Bozizé, provoquant des représailles de la part d'une milice principalement chrétienne.

Des troupes tanzaniennes en République Centrafricaine (RCA) patrouillent dans les villages de Gamboula et de Noufou, près de la frontière camerounaise, où des hommes armés continuent de semer l'insécurité.



Les troupes font partie de la mission de maintien de la paix de l'ONU, connue sous le nom de MINUSCA, qui cherche à protéger les civils et à rétablir l'ordre en RCA.



Des éléments du groupe armé appelé Siriri, errent ici, attirés par la présence massive d'or et de diamants. Ces hommes armés mettent souvent le feu à de nombreux villages, forçant les habitants à fuir.



De plus, ils détruisent souvent des ponts pour limiter l'intervention des soldats de la paix.



"Depuis que nos patrouilles se déplacent quotidiennement de Gamboula à Bila Poko, la situation est calme et imprévisible, car auparavant, ce Bila Poko était un endroit où il y avait beaucoup de groupes armés nommés Siriri et actuellement les 3 R (Retour, Réclamation, Réhabilitation)", a déclaré le major Chistopher Buchue, du contingent tanzanien de la MINUSCA.



Un accord de paix signé en février par 14 groupes armés était censé apporter de la stabilité à un pays secoué par la violence depuis 2013, lorsque des rebelles de la Séléka musulmane avaient renversé le président de l'époque, François Bozizé, provoquant des représailles de la part d'une milice principalement chrétienne.



Le gouvernement et les rebelles ont exprimé leur optimisme lorsque l'accord a été signé le 5 février. Mais une paix durable n'est pas garantie : des accords similaires en 2014, 2015 et 2017 avaient tous échoué.



Pour faciliter l'intervention des troupes et soutenir la région, la MINUSCA finance la construction de ponts en béton.



"Avant, le pont il existait une structure en bois. La route était impraticable. Mais maintenant, nous avons construit un pont en béton. Désormais, même les camions peuvent passer sur le pont", a déclaré François Ayek, un constructeur.



"Cette région, de Gamboula à Bila Poko, est recouverte d'une épaisse forêt et comprend de nombreux ponts en bois. Et nos troupes ici travaillent avec des APC de poids lourds, énormes, pour lesquels nous avons besoin de ponts en béton, du ciment afin que nous puissions passer sans encombre de Gamboula vers Bila Poko et de Bila Poko vers Noufou", dit Buchue.



Plusieurs ponts en béton sont construits le long de ce tronçon dangereux.



Les ponts permettent aux véhicules militaires et américains de traverser les voies navigables rapidement et en toute sécurité pour atteindre les communautés.



"Grâce au nouveau pont, le camp de la MINUSCA n'est pas très loin et la communauté se sent plus en sécurité. Les dirigeants locaux peuvent facilement demander des renforts. Le pont est d'une importance capitale pour nous", a déclaré le maire de Gamboula, Alphonse Bambouki.



Des milliers de personnes sont mortes à cause des troubles dans le pays producteur de diamants et d'or, et un cinquième des 4,5 millions d'habitants ont fui leur domicile.





