Deuxième édition du Salon de l’Epargne, de l’Investissement et du Patrimoine

Ecobank Côte d’Ivoire et L’Agence (www.Ecobank.com) annoncent l’ouverture des portes de la 2e édition du Salon de L’Epargne, de l’Investissement et du Patrimoine (SEIP), les 19 et 20 novembre 2019 au Sofitel Hôtel Ivoire, Abidjan.

Dès sa première édition, le Salon de l’Epargne, de l’Investissement et du Patrimoine s’est inscrit comme un événement incontournable dans tout l’espace UEMOA. Inaugurée par S.E.M Daniel Kablan Duncan, Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire, l’édition 2018 a vu la participation de plus de 1500 visiteurs et compté plus de 15 panélistes, professionnels les plus prestigieux du monde de la finance. C’est donc fort de ce succès que les organisateurs réitèrent l’expérience avec une deuxième édition, sur deux jours, pour laisser plus de place aux échanges.

Le Salon de l’Epargne 2019 est un évènement important avec pour objectif d’apporter de vraies solutions qui permettront à chacun de sécuriser son avenir et celui de sa famille. Ouvert à tous, commerçants, salariés, entrepreneurs, investisseurs, étudiants, ce salon est dédié à toute personne souhaitant bénéficier d’outils pour comprendre les offres bancaires existantes pour une meilleure épargne et un meilleur investissement. Plus d’une quarantaine d’intervenants issus du monde de la finance donneront des astuces et conseils pour y parvenir à travers différentes sessions plénières, master class et animations thématiques ; au rang desquels on peut citer Adama COULIBALY, Ministre de l’économie et des finances, République de Côte d’ivoire, Paul Harry AITHNARD, Directeur Général de Ecobank Côte d’Ivoire ; Aymeric VILLEBRUN, Directeur Général de la Société Générale Côte d’Ivoire, Mariam DJIBO, Directrice Générale de Advans Côte d’Ivoire, etc.

« Que l’on fasse partie du secteur formel ou informel, c’est en adoptant de saines habitudes d’épargne que les ménages ivoiriens réussiront à améliorer leurs finances et leur vie quotidienne, ce qui créera un cercle vertueux pour toute l’économie nationale» explique Madame Leticia N’cho Traore, Directrice de L’Agence et co-organisatrice du SEIP.

« Notre engagement chez Ecobank est de contribuer à accroitre l’inclusion financière et donner à un grand nombre de personnes, la possibilité de mieux maitriser leur épargne et la gestion de leur patrimoine, surtout en ce qui concerne les personnes non bancarisées. Notre large offre de services bancaires digitaux, permet à tout type de client, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise, de gérer ses finances du bout des doigts grâce à notre application Ecobank Mobile ou nos services de banque en ligne. L’ensemble de notre offre sera présenté aux participants du Salon pour contribuer à une meilleure gestion de leurs finances ayant un impact positif sur leur avenir et celui de leur famille » a déclaré Paul-Harry Aithnard, Directeur Général Ecobank Côte d’Ivoire et de la Région UEMOA.

L’entrée du salon est gratuite sur inscription avant le 14 novembre 2019 sur le site www.salondelepargne.com.

Rendez-vous est donc pris, pour les 19 et 20 novembre 2019 au Sofitel Ivoire.

