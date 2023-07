Développement des infrastructures en Afrique : 10 millions d’euros de l‘Allemagne

L’accord signé à Berlin - pour le compte de la KfW - par le responsable de la coopération financière en Afrique subsaharienne Helmut Gauges, et par la vice-présidente et directrice financière de la Banque africaine de développement Hassatou N’Sele, prévoit que l’Allemagne va fournir 10 millions d’euros pour reconstituer les ressources du fonds.



Ce soutien va permettre de renforcer les efforts de l’IPPF-NEPAD dans des domaines prioritaires tels que les infrastructures vertes et respectueuses de l’environnement, de se focaliser davantage sur le deuxième Plan d’action prioritaire pour la période 2021-2030 du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA-PAP 2), et de soutenir la transformation de l’Afrique dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine en stimulant le commerce intra- et extra-africain.



« Le partenariat vise à soutenir le développement des infrastructures en mettant l’accent sur des domaines tels que les changements climatiques, le genre, l’Agenda 2063 et en se focalisant davantage sur la réalisation des Objectifs de développement durable », a déclaré le directeur de la KfW, Christoph Tiskens. Saluant les réalisations de l’IPPF-NEPAD, il a noté que davantage de ressources étaient nécessaires, au vu des demandes croissantes dont le fonds faisait l’objet. « La KfW, agissant au nom du gouvernement allemand, est un partenaire clé de la Banque africaine de développement et nous continuerons à soutenir les facilités qui jouent un rôle clé dans la croissance économique et la réduction de la pauvreté », a-t-il ajouté.



« Alors que les économies africaines affrontent de nouveaux défis face à des crises mondiales qui se chevauchent, le soutien de partenaires au développement tels que l’Allemagne permettra à la Banque africaine de développement de remplir son importante mission de développement », a déclaré Mme N’Sele. « Avec la reconstitution des ressources de l’IPPF-NEPAD, nous sommes déterminés à soutenir davantage nos clients tout en les aidant à réaliser leur potentiel économique grâce à des investissements accrus dans les infrastructures, contribuant ainsi à la croissance verte, à l’inclusion et à la création d’emplois », a-t-elle ajouté.



Le directeur du Département des infrastructures et du développement urbain de la Banque africaine de développement, Mike Salawou, a souligné les énormes besoins du continent en matière d’infrastructures. « La nouvelle contribution de l’Allemagne témoigne de sa confiance dans la capacité du fonds à remplir son mandat avec succès, et de la reconnaissance du rôle essentiel que joue l’IPPF-NEPAD dans le développement des infrastructures en Afrique. Il est donc opportun de renforcer davantage le fonds en le dotant des ressources nécessaires pour lui permettre d’atteindre ses objectifs et d’accomplir son mandat », a souligné M. Salawou.