Développement énergétique en Afrique : le Président Bazoum plaide pour un projet nucléaire

Un constat majeur a été souligné : l'accès limité à l'électricité pour 600 millions d'Africains constitue un obstacle majeur à la réalisation des objectifs de développement et de création d'emplois sur le continent. Des projets d'envergure pour la production d'électricité sont actuellement en cours et devraient radicalement transformer le paysage énergétique de l'Afrique dans les années à venir.



En 2022, l'Union africaine a adopté une position commune sur l'accès à l'énergie et une transition juste dans le contexte de la lutte contre le changement climatique. Il est urgent que les gouvernements et le secteur privé collaborent étroitement pour accélérer la réalisation de projets visant à stimuler la production d'électricité.



Dans son discours d'ouverture, le Président Bazoum a souligné que le Niger est un important producteur d'uranium. Malgré les critiques des mouvements écologistes depuis la fin du XXe siècle et la concurrence sur le marché due à l'accident de Fukushima, l'uranium demeure une source d'énergie d'avenir. Le Président a également noté que l'énergie nucléaire civile est coûteuse et hors de portée pour de nombreux pays individuellement. C'est pourquoi, face à un regain d'intérêt et à une reprise sur le marché de l'énergie nucléaire, le Président Bazoum plaide en faveur de la mise en place d'un grand projet énergétique nucléaire en Afrique. L'Union africaine a déjà tracé la voie en adoptant une approche intégrant les énergies renouvelables et les énergies fossiles pour atteindre ses objectifs de développement.



Le panel sur l'énergie a également compté la participation du vice-président namibien, Dr Nangolo Mbumba (également producteur d'uranium), du vice-président de la Banque Africaine de Développement, Dr Kevin Kariuki, ainsi que de nombreux représentants de l'industrie et des banques opérant dans le secteur de l'énergie.