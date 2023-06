AFRIQUE Dialogue inter-libyen: satisfecit international au rôle du Maroc

Alwihda Info | Par MAP - 14 Juin 2023



Rabat - Des organisations régionales et internationales, des diplomaties de plusieurs pays et de nombreux médias ont été unanimes à saluer le rôle joué par le Maroc pour faire aboutir le dialogue inter-libyen, dans le cadre de la Commission mixte "6+6", louant l'engagement agissant du Royaume en faveur d'une transition politique dans ce pays à travers le processus électoral.

Aux Nations Unies, le porte-parole du secrétaire général, Stéphane Dujarric, a exprimé les remerciements de l'ONU au Maroc pour ses efforts de facilitation visant à parvenir à des compromis sur les lois électorales entre les parties libyennes réunies à Bouznika.



"Nous remercions le Maroc pour avoir facilité les efforts" des membres de la Commission mixte "6+6"", chargée par la Chambre des représentants et le Conseil d'État libyens de préparer les lois électorales, a souligné le porte-parole, lors de son point de presse quotidien à New York.



La Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a elle aussi remercié le Maroc pour avoir accueilli à Bouznika (du 22 mai au 6 juin) la réunion de la Commission mixte libyenne "6+6", qui a abouti à un compromis au sujet des lois régissant les élections présidentielles et parlementaires prévues en fin d’année.



Dans un communiqué, la Mission a dit apprécier les efforts déployés par la Commission 6+6, tout en remerciant le Maroc de l’avoir accueillie.



Abondant dans le même sens, l’Union africaine (UA) a félicité le Maroc. "Je félicite le Royaume du Maroc pour sa facilitation", a tweeté le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat.



Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Abou El Gheit, a lui aussi loué les efforts du Maroc, espérant qu'ils puissent "encourager les parties libyennes, après les compromis annoncés, à surmonter les obstacles entravant la signature définitive de l’accord, dans les prochains jours".



De même, le Secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a encensé le rôle joué par le Royaume dans l'aboutissement à ces compromis.



Même satisfaction chez le Secrétariat général de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) qui a salué les efforts déployés par le Maroc en faveur des frères libyens, ainsi que l’approche adoptée par le Royaume pour leur fournir l'espace idoine en vue de dialoguer et se concerter "loin de toute pression étrangère".



Le Conseil ministériel du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) s'est félicité du compromis atteint par la Commission mixte "6+6", lors de ses réunions tenues au Maroc au sujet des lois régissant l’élection du chef de l’État et des membres du Parlement, le qualifiant d'étape "positive et constructive" vers la tenue des élections présidentielles et législatives dans ce pays.



Plusieurs représentations diplomatiques accréditées au Maroc ont aussi salué l'engagement du Maroc. Dans des tweets, les ambassades de Grande-Bretagne et d'Irlande se sont félicitées de l’accueil par le Royaume des travaux de la Commission mixte "6+6". Ils ont, en outre, loué le rôle joué par la diplomatie marocaine afin de parvenir à un compromis sur ce dossier.



Pour sa part, l’ambassade de Croatie s’est réjouie des efforts du Maroc pour faire réussir le dialogue de la Commission mixte "6+6" et aboutir à un compromis, en vue d'un règlement politique à la crise libyenne, soulignant "l’engagement fort et positif du Royaume pour une transition politique pacifique en Libye, à travers le processus électoral".



Même satisfecit en Suisse et aux Pays-Bas qui ont salué l'engagement "très positif" du Maroc en faveur de la transition politique et pacifique en Libye, dans des tweets postés par les ambassades des deux pays à Rabat.



L'Arabie Saoudite a salué "les efforts du Royaume frère du Maroc pour faire réussir le dialogue et aboutir à un compromis, en vue de parvenir à un règlement politique en Libye". C'était à travers un communiqué de son ministère des Affaires étrangères.



L'Irak a salué hautement le rôle joué par le Maroc pour faire réussir le dialogue et parvenir à des compromis sur la loi électorale en Libye, tout en offrant aux partis politiques la possibilité de jouer un rôle majeur dans le processus électoral.



Le gouvernement mauritanien, à travers son ministère des AE, a salué les "grands efforts déployés par le Royaume en vue de rapprocher les vues des différentes parties libyennes pour parvenir à cet important accord qui ouvre la voie à la mise en place des conditions nécessaires au parachèvement du processus électoral libyen dans les meilleures conditions et de manière consensuelle et participative".



L’Égypte a elle aussi salué, dans un communiqué de son ministère des AE, les efforts de la Commission mixte "6+6", vantant l'accueil par le Royaume des travaux de la commission.



Le ministère des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis a salué, dans un communiqué, "les efforts du Royaume frère du Maroc pour faire réussir le dialogue et aboutir à des compromis importants visant de parvenir à un règlement politique en Libye".



Le Koweït a, de même, salué les efforts déployés par le Royaume du Maroc après avoir abrité, à Bouznika, la réunion de la Commission mixte "6+6".



La Jordanie a salué le rôle qu'a joué le Royaume du Maroc dans la réussite du dialogue et du compromis entre les parties libyennes au sujet de l'organisation d'élections présidentielle et parlementaires.



Le ministère jordanien des AE s'est félicité ainsi de l'accord sur les lois régissant les élections présidentielles et parlementaires en Libye auquel sont parvenus, dans la ville marocaine de Bouznika, les membres de la Commission mixte "6+6" chargée par la Chambre des représentants et le Haut Conseil d’État libyens.



Même son de cloche au Yémen, dont le ministère des AE a salué les compromis auxquels est parvenue la Commission mixte "6+6", au terme de deux semaines de réunions au Maroc, au sujet des lois régissant les élections présidentielles et parlementaires prévues en fin d’année.



Le Royaume de Bahreïn a lui aussi salué les efforts diplomatiques du Maroc visant à parvenir à d'importants consensus entre les membres de la Commission mixte "6+6", chargée par la Chambre des représentants et le Conseil d'État libyens afin d'élaborer des lois régissant les élections présidentielles et parlementaires, prévues la fin de l'année en cours, après environ deux semaines de réunions à Bouznika.



L'Etat du Qatar a fait part, dimanche à travers son ministère des Affaires étrangères, de sa gratitude au Maroc pour son appui au dialogue et à la concertation entre les parties libyennes, ainsi que pour les efforts du Royaume dans l'accueil des pourparlers.



Même écho chez plusieurs médias internationaux qui ont mis en avant l'importance du rôle du Maroc dans le dialogue libyen. Il s'agit notamment de médias italiens qui ont qualifié cette étape de "cruciale" dans le processus de règlement de la crise libyenne, mais également de l'agence de presse argentine, "Aternative Press Agency" qui, à travers une analyse du politologue argentin Adalberto Agozina, a salué les efforts inlassables déployés par le Royaume.



La Commission mixte "6+6" avait annoncé, dans la nuit de mardi à mercredi, que ses membres sont parvenus, au terme de deux semaines de réunions au Maroc, à un compromis au sujet des lois régissant les élections présidentielles et parlementaires prévues en fin d'année.



La réunion de Bouznika s'inscrit dans le prolongement de la série de rencontres qu'a abritées le Royaume, réunissant les différentes parties libyennes en vue d'approfondir le dialogue sur les voies et moyens à même de mener au règlement de la crise dans ce pays, suivant une approche qui fournit l'espace idoine pour le dialogue et la concertation constructifs.





