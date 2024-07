Différend Niger-Bénin : Mise en place d’une commission tripartite pour un retour à la normalisation et la reprise des échanges socio-économiques

En effet, la crise entre le Bénin et le Niger a suscité des préoccupations, mais il y a des signes positifs vers une résolution. Le général Abdouramane Tiani, au pouvoir à Niamey, a accepté le principe de la mise en place d’une commission tripartite. Cette commission comprendra des représentants des gouvernements béninois et nigérien, ainsi que les anciens présidents béninois Boni Yayi et Nicéphore Soglo.



Son objectif est d’initier un dialogue constructif pour garantir la sécurité commune et faciliter la reprise des échanges socio-économiques dans un climat politique apaisé.



Selon le communiqué, la Commission tripartite, qui sera composée des représentants des gouvernements des deux pays ainsi que des médiateurs, va permettre d’engager « un dialogue constructif » qui mettra en avant « les intérêts supérieurs des deux pays au-delà de toutes autres considérations » et cela, malgré les « preuves documentées » des griefs que les autorités nigériennes reprochent à leur voisin béninois.



Le différend frontalier entre le Bénin et le Niger a eu des conséquences néfastes sur la vie des populations des deux pays.



L'établissement d'une commission tripartite offre l'opportunité de s'attaquer aux causes profondes du conflit et de bâtir un avenir plus pacifique et prospère pour les deux nations.