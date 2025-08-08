La Ministre centrafricaine est au Tchad pour remettre au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad, un message personnel de son homologue centrafricain, le Professeur Faustin Archange Touadéra. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays, qui partagent une longue frontière et des enjeux communs en matière de sécurité et de stabilité régionale.
TCHAD
Diplomatie : La Ministre centrafricaine des Affaires étrangères en visite au Tchad
Alwihda Info | Par Peter Kum - 8 Août 2025
La Ministre des Affaires Étrangères de la République Centrafricaine, Sylvie Notefer née Baïpo Temon, est arrivée au Tchad ce jeudi 7 août 2025. Elle a été accueillie à l'aéroport international Hassan Djamous par le Ministre d'État, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul.
La Ministre centrafricaine est au Tchad pour remettre au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad, un message personnel de son homologue centrafricain, le Professeur Faustin Archange Touadéra. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays, qui partagent une longue frontière et des enjeux communs en matière de sécurité et de stabilité régionale.
|
