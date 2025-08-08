Diplomatie : La Ministre centrafricaine des Affaires étrangères en visite au Tchad







La Ministre centrafricaine est au Tchad pour remettre au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad, un message personnel de son homologue centrafricain, le Professeur Faustin Archange Touadéra. Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays, qui partagent une longue frontière et des enjeux communs en matière de sécurité et de stabilité régionale.