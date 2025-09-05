Alwihda Info
TCHAD

Diplomatie : Le Tchad ferme des ambassades et ouvre un consulat à Kigali


Alwihda Info | Par Alwihda - 5 Septembre 2025


Le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger a annoncé une vaste réorganisation de son réseau diplomatique, marquée par des fermetures et des redéploiements stratégiques.


Diplomatie : Le Tchad ferme des ambassades et ouvre un consulat à Kigali

 

Parmi les mesures prises figure la fermeture de l’ambassade du Tchad en Côte d’Ivoire, dont la juridiction sera désormais assurée par l’ambassade du Tchad à Cotonou, au Bénin. La note officielle rappelle toutefois que cette décision n’affecte en rien les « excellentes relations d’amitié et les liens historiques » entre Abidjan et N’Djamena. L'ambassade du Tchad en Israël est également concernée par la fermeture, justifiée par des raisons budgétaires.
 

De même, le gouvernement tchadien a annoncé la fermeture de son ambassade au Gabon. La gestion des affaires diplomatiques tchadiennes à Libreville sera transférée à l’ambassade du Tchad en Guinée équatoriale, basée à Malabo. Cette mesure, selon N’Djamena, vise à rationaliser les moyens sans remettre en cause la coopération fraternelle entre les deux pays.
 

Dans la même logique, le consulat général du Tchad à Istanbul (Turquie) a été fermé. Les services consulaires relèvent désormais de l’ambassade du Tchad à Ankara. Les autorités tchadiennes insistent sur le maintien d’une relation bilatérale forte avec la Turquie.
 

Parallèlement à ces fermetures, le Tchad a annoncé l’ouverture d’un consulat général à Kigali, au Rwanda. Cette nouvelle représentation diplomatique s’inscrit dans une volonté de renforcer les échanges économiques, culturels et consulaires entre les deux pays, tout en plaçant le consulat sous la juridiction de l’ambassade du Tchad en République du Congo.
 

Ces réajustements s’inscrivent dans une politique de rationalisation de la présence diplomatique tchadienne à l’étranger, tout en préservant les relations d’amitié, de coopération et de fraternité avec les pays concernés.



