AFRIQUE

Diplomatie : le Tchad et l’Allemagne renforcent leur coopération


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Octobre 2025



Diplomatie : le Tchad et l'Allemagne renforcent leur coopération
Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu ce jeudi 23 octobre Mme Serap Güler, ministre adjointe aux Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, chargée des Affaires africaines.

Accompagnée de l’ambassadeur d’Allemagne au Tchad et de son équipe, la diplomate allemande, qui a entamé une mission du 21 au 23 octobre au Tchad, a eu un entretien franc et approfondi avec le ministre d'Etat sur la coopération bilatérale et les défis communs à relever.

La visite de Mme Güler à l’Est du pays, notamment dans les camps de réfugiés, a mis en lumière les pressions humanitaires et sécuritaires considérables que supportent le Tchad et les communautés hôtes. C'est pourquoi, Mme Serap Güler a réaffirmé le soutien indéfectible de l’Allemagne et la volonté de l’Union européenne de renforcer son accompagnement au Tchad.

Ce partenariat repose sur plusieurs axes : le soutien économique, la création d’opportunités pour la jeunesse, ainsi qu’une coopération accrue en matière de sécurité et de défense en vue de stabiliser la région. Cette visite de travail s’inscrit dans la continuité d’un partenariat solide et tourné vers des solutions communes.



