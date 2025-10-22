Tchad : nominations à l'Agence nationale des Titres Sécurisés (ANATS)

Au terme du décret N°2693/PR/PM/MSPI/2025 du 22 octobre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées à la Direction générale de l’Agence nationale des Titres Sécurisés (ANATS) :



Direction du Système Intègre Sécurisé (DISIS)

Directeur : Mr TCHAWA GANGA, en remplacement de Mr MAHMOUD DACKO ABDARHAMAN appelé à d’autres fonctions.



Direction des Affaires Administratives Matérielles et du Personnel (DAAMP)

Directeur : Mr MAHMOUD DACKO ABDARHAMAN, en remplacement de Mr MAHAMAT MBODOU YAYA, appelé à d’autres fonctions.



Direction des Affaires Juridique (DAJ)

Directeur : Mr MOUSTAPHA BECHIR BAHAR en remplacement de Mr ISMAIL MOUSSA FADOUL, appelé à d’autres fonctions.



Direction du Centre d’Accueil des Usagers (DCAU)

Directeur : Mr ISMAIL MOUSSA FADOUL, en remplacement de Mr MAHAMAT KOTY ABDERAMANE, appelé à d’autres fonctions.