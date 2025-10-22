









AFRIQUE La BAD et l’Angola lancent un projet de 125 millions de dollars pour stimuler l’entrepreneuriat des jeunes

Alwihda Info | Par Afdb - 23 Octobre 2025



Le projet Crescer renforcera le système national de planification, les partenariats public-privé et les investissements publics, qui sont tous des moteurs essentiels de la croissance économique.

Le Groupe de la Banque africaine de développement, en partenariat avec le gouvernement de l’Angola et l’Union européenne, a lancé un Projet pour l’emploi des jeunes (Youth Employment Project-Crescer Project) de 125 millions de dollars pour stimuler l’entrepreneuriat et la création d’emplois au sein de la jeunesse angolaise.



Ce projet permettra de créer plus de 112 000 emplois indirects, de soutenir la croissance de plus de 10 000 micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et start-ups, et d’élargir le développement des compétences dans des secteurs clés, notamment l’agriculture, l’aquaculture, les transports et les énergies renouvelables.



Le ministre de la Planification, Victor Hugo Guilherme, a souligné l’alignement stratégique du projet sur la « Vision Angola 2050 » et le « Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 » (Plan national de développement 2023-2027), qui contribue à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). S’exprimant lors du lancement, l’administrateur pour l’Angola, le Mozambique, la Namibie et le Zimbabwe de la Banque africaine de développement, Eugénio Maria Paulo, a salué l’engagement du gouvernement en faveur de l’autonomisation des jeunes.



« Nous félicitons le gouvernement angolais d’avoir pris une mesure aussi décisive en faveur de l’investissement dans la jeunesse. En plaçant la jeunesse au centre du développement national, le gouvernement envoie un message puissant : que ce sont les jeunes qui bâtiront l’avenir de l’Angola », a-t-il déclaré, ajoutant que soutenir les MPME et les start-ups dirigées par des jeunes le long du corridor de Lobito stimule les économies locales et réduit la pression de l’exode rural.



Le projet sera cofinancé par la Banque africaine de développement (qui fournit un crédit souverain de 79,08 millions de dollars), le gouvernement angolais (qui participe à hauteur de 29,06 millions de dollars) et l’Union européenne (qui apporte une contribution de 16,08 millions de dollars).



Le projet Crescer renforcera le système national de planification, les partenariats public-privé et les investissements publics, qui sont tous des moteurs essentiels de la croissance économique. Le projet s’appuie sur les progrès réalisés dans le cadre des programmes phares du gouvernement visant à soutenir l’entrepreneuriat et la formalisation de l’économie, notamment le Programme d’appui à la production, à la diversification des exportations et à la substitution des importations.



Il permettra de créer 149 720 emplois (37 430 directs et environ 112 290 indirects), de former 97 569 jeunes (dans les domaines des technologies numériques, de l’agriculture climato-intelligente et des transports), de développer et d’accélérer la croissance de 10 400 MPME, de fournir des services de développement des entreprises à 385 MPME et à 97 start-ups, de renforcer les capacités de 40 organisations de soutien aux entreprises et d’injecter jusqu’à 15 millions de dollars pour améliorer l’accès au financement. Au moins 50 % des bénéficiaires seront des femmes.



Le projet Crescer comporte trois composantes clés : le développement de compétences axées sur la demande, l’accélération des affaires et l’amélioration de l’accès au financement, ainsi que de l’environnement propice et des capacités institutionnelles. Ces composantes renforcent l’environnement opérationnel et développent la capacité des institutions concernées à fournir des services efficaces.



Cette intervention complète le projet en cours de Parc scientifique et technologique (achèvement prévu en novembre 2025), développé grâce à un partenariat entre la Banque africaine de développement et le gouvernement angolais, dont l’objectif est de contribuer à la diversification économique du pays, à travers l’innovation scientifique et technologique. Ce parc scientifique sera renforcé par le financement de bourses d’études d’enseignement supérieur jusqu’au niveau du doctorat dans des matières scientifiques et technologiques pour les jeunes Angolais.



Cet effort renforce l’engagement de la Banque africaine de développement et du gouvernement angolais à stimuler la diversification économique du pays grâce à des investissements stratégiques dans la jeunesse, l’employabilité et l’entrepreneuriat.



Le portefeuille de la Banque africaine de développement en Angola comprend 16 opérations en cours, pour un engagement total de 1,45 milliard de dollars, couvrant les secteurs suivants : énergie (36,4 %), eau et assainissement (17,08 %), transport (0,17 %), agriculture (14,1 %), finance (20,15 %), social (11,63 %), et environnement (0,3 %). Les engagements cumulés de prêts et de dons approuvés par la Banque africaine de développement depuis le début de ses opérations en Angola, en 1980, s’élèvent à 3,36 milliards de dollars.





