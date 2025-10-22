Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : les Forces Armées Centrafricaines dotées d’un entrepôt d’armes aux normes internationales


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Octobre 2025



RCA : les Forces Armées Centrafricaines dotées d’un entrepôt d’armes aux normes internationales
Le mercredi 22 octobre 2025, le ministre de la Défense nationale et de la Reconstruction de l’Armée, Claude Rameaux Bireau, a présidé la cérémonie officielle de remise d’un entrepôt d’armes sécurisé au Camp Kassaï, un projet stratégique pour la modernisation de notre outil de défense.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs hautes autorités militaires et partenaires internationaux, notamment : le général de Corps d’Armée Bruno Léopold Izamo, inspecteur général des Armées, le général de brigade Élie Kozembrou, chargé de mission en matière d’effectif, représentant le chef d’État-major général des FACA, et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Ebrima Ceesay.

Cette importante infrastructure a été réalisée grâce à l’appui de la MINUSCA, à travers son Unité de lutte antimines (UNMAS), qui continue d’œuvrer pour le renforcement des capacités logistiques et sécuritaires des FACA.

Ce nouvel entrepôt, conforme aux normes internationales en matière de stockage d’armement, contribuera significativement à la sécurisation, au contrôle et à la gestion rationnelle des stocks dans le respect des engagements internationaux de la République Centrafricaine.




