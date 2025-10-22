Tchad : à Baga-Sola, un atelier sur les conventions locales de gestion des ressources naturelles

Un atelier consacré à l’élaboration des conventions locales de gestion des ressources naturelles s’est tenu à Baga-Sola, chef-lieu du département de Kaya, dans la province du Lac.



Organisée par l’ONG Action Humanitaire pour le Développement Rural (ACHUDR), cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet « Appui au renforcement de la résilience communautaire et à la protection de l’environnement dans la province du Lac ».



Ce projet vise à doter les communautés locales d’outils participatifs et durables pour une meilleure exploitation et préservation des ressources naturelles.



Idriss Abdelkerim Foudoussia, président du Conseil d’administration de l’ONG ACHUDR, a expliqué que les conventions locales permettront de clarifier les règles d’accès et d’usage des ressources naturelles, notamment les terres agricoles, les pâturages, les points d’eau et les forêts. Il a insisté sur la nécessité d’impliquer toutes les parties prenantes afin de garantir une gestion concertée et équitable des ressources, facteur essentiel de paix et de stabilité sociale dans la région.



Le préfet du département de Kaya, Haki Djiddi Choukou, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Lac a salué cette initiative qu’il a qualifiée de « concrète et opportune », soulignant qu’elle répond parfaitement aux priorités du gouvernement tchadien en matière de gouvernance environnementale, de prévention des conflits communautaires et d’adaptation aux changements climatiques.



Les travaux de l’atelier, qui ont réuni des autorités administratives et traditionnelles, des leaders communautaires, ainsi que des représentants des associations de femmes et de jeunes, ont porté sur l’élaboration d’un cadre consensuel de gestion des ressources naturelles. Les participants ont échangé sur les bonnes pratiques locales, la prévention des conflits entre éleveurs et agriculteurs, et les mécanismes de suivi pour assurer la mise en œuvre effective des conventions.



Cet atelier permet aux participants de s'engager, à sensibiliser leurs communautés, et à veiller au respect des engagements pris, afin de préserver les ressources naturelles qui constituent la base de la vie économique et sociale dans la province du Lac.