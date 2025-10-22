Tchad : un expatrié accusé d’avoir dupé ses compatriotes à N’Djamena propose un remboursement partiel

Un ressortissant soudanais a comparu, le mardi 21 octobre, devant le tribunal de grande instance de N’Djamena. Il est accusé d’escroquerie, d’abus de confiance et de falsification de papiers de voyage pour le Canada, au détriment de plusieurs de ses compatriotes résidant au Tchad.



L’affaire remonte à plusieurs mois, lorsqu’un groupe de jeunes Soudanais a été mis en contact avec un réseau de voyage dirigé par l’accusé et basé à N’Djamena. Ce dernier leur aurait promis de régulariser leurs dossiers de voyage contre la somme de 15 millions de francs CFA. Cependant, après la remise des fonds, le présumé escroc se serait volatilisé sans avoir fourni les services promis.



« Nous lui avons remis 15 millions pour le traitement de nos dossiers. Il s’est montré malhonnête et nous a trompés. Aujourd’hui, devant cette cour, nous demandons qu’il nous rembourse intégralement cette somme », a déclaré l’une des victimes à l’audience.



Face à ces accusations, l’accusé a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a toutefois proposé un arrangement financier : « Je reconnais ce que j’ai fait, et je suis prêt à payer 12 millions. Les 3 millions restants seront payés par la personne qui a servi d’intermédiaire et qui est comme un témoin entre la Cour, l’accusé et les victimes pour collecter les fonds. »



La dernière personne évoquée, la Cour l’a qualifiée de témoin clé dans cette affaire ; sa présence déterminera l’issue de ce procès, selon le président de la Cour. L’affaire a été mise en délibéré pour une date ultérieure, laissant place à la justice pour trancher cette affaire qui met en lumière les risques de fraude liés à l’immigration.