Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : un expatrié accusé d’avoir dupé ses compatriotes à N’Djamena propose un remboursement partiel


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 22 Octobre 2025



Tchad : un expatrié accusé d’avoir dupé ses compatriotes à N’Djamena propose un remboursement partiel
Un ressortissant soudanais a comparu, le mardi 21 octobre, devant le tribunal de grande instance de N’Djamena. Il est accusé d’escroquerie, d’abus de confiance et de falsification de papiers de voyage pour le Canada, au détriment de plusieurs de ses compatriotes résidant au Tchad.

L’affaire remonte à plusieurs mois, lorsqu’un groupe de jeunes Soudanais a été mis en contact avec un réseau de voyage dirigé par l’accusé et basé à N’Djamena. Ce dernier leur aurait promis de régulariser leurs dossiers de voyage contre la somme de 15 millions de francs CFA. Cependant, après la remise des fonds, le présumé escroc se serait volatilisé sans avoir fourni les services promis.

« Nous lui avons remis 15 millions pour le traitement de nos dossiers. Il s’est montré malhonnête et nous a trompés. Aujourd’hui, devant cette cour, nous demandons qu’il nous rembourse intégralement cette somme », a déclaré l’une des victimes à l’audience.

Face à ces accusations, l’accusé a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a toutefois proposé un arrangement financier : « Je reconnais ce que j’ai fait, et je suis prêt à payer 12 millions. Les 3 millions restants seront payés par la personne qui a servi d’intermédiaire et qui est comme un témoin entre la Cour, l’accusé et les victimes pour collecter les fonds. »

La dernière personne évoquée, la Cour l’a qualifiée de témoin clé dans cette affaire ; sa présence déterminera l’issue de ce procès, selon le président de la Cour. L’affaire a été mise en délibéré pour une date ultérieure, laissant place à la justice pour trancher cette affaire qui met en lumière les risques de fraude liés à l’immigration.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/10/2025

Tchad : interdiction stricte de circulation des véhicules sans plaques d’immatriculation

Tchad : interdiction stricte de circulation des véhicules sans plaques d’immatriculation

Tchad : sécurité routière, le port du casque est un impératif national Tchad : sécurité routière, le port du casque est un impératif national 22/10/2025

Populaires

Tchad : nominations au ministère des Télécommunications, de l'Économie numérique et de la Digitalisation de l'administration

21/10/2025

Tchad : incendie de voiture sur l’axe Abéché–Adré, aucun blessé à déplorer

21/10/2025

Tchad-Espagne : une coopération bilatérale exemplaire

21/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 21/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite du changement de statut de stagiaire à étudiant : La sous-préfecture de l’Hay Les Rose condamnée

Refus implicite du changement de statut de stagiaire à étudiant : La sous-préfecture de l’Hay Les Rose condamnée

Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites Tchad : Investissements publics dans les infrastructures - progrès et limites 20/10/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter