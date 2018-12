Diplomatie : quatre nouveaux ambassadeurs accrédités au Congo

Le diplomate ougandais, James Mbahimba, a été le premier à foulé la cour du palais du peuple pour annoncer au président de la République, son installation en terre congolaise, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Dans le livre d’or, l’homme d’Etat ougandais a encouragé le Congo avec la volonté exprimée par le président Denis Sassou N'Guesso, dans la recherche de la paix et la sécurité.



Le président congolais a, par la suite, accordé son hospitalité au représentant du président Nkurunziza du Burundi, l’ambassadeur Jean-Baptiste Biherengendé. Ce dernier s’est dit honoré de représenter son pays en République du Congo et a félicité le gouvernement congolais pour l’accueil qui lui a été réservé à Brazzaville.



Le Royaume de Suède sera représenté au Congo par l’ambassadeur Carina Maria Hakanson. Après avoir présenté ses lettres de créance au président congolais , le diplomate suédois s'est dit déterminer pour la consolidation des liens d'amitié entre son pays et le Congo. « Je sais avec empressement l’occasion solennelle qui m’est ainsi donnée pour assurer que nos constants efforts tiendront à maintenir et à resserrer encore davantage les liens d’estime mutuelle et de bonne amitié qui unissent si heureusement la République du Congo et le royaume de Suède. », a t-elle écrit dans le livre d'or



Le clou de cette journée diplomatique du président Denis Sassou N'Guesso a été marqué par la présentation des lettres de créance de l’ambassadeur de Cuba au Congo, José Antonio Garcia Ganzalez, qui représentera son pays au Congo. Le diplomate cubain a déclaré au terme de son audience « …Fidel nous a appris que la solidarité internationale est le rembourser notre dette envers l’humanité…nous sommes ici pour honorer nos relations bilatérales qui visent la fraternité, la solidarité et notre peuple comme valeur la plus précieuse. »



La présentation de ces lettres de créance au Congo vise à renforcer ses liens d’amitié et à dynamiser davantage sa coopération avec les pays amis. Cela augure de bonnes perspectives pour la diplomatie congolaise .