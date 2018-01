Douanes ivoiriennes : Un excédent de 42,91 milliards de F Cfa de recettes enregistrées en 2017

Les douanes ivoiriennes ont enregistré un excédent de 42,91 milliards de F Cfa de recettes en 2017, soit 1723,73 milliards de F Cfa réalisés, pour un objectif officiel de 1680,83 milliards de F Cfa attendus.



Telle est l’information livrée le 23 janvier à Abidjan-plateau par le directeur général de cette régie financière, le colonel-major Da Pierre-Alphonse. C’était au lancement de la quatrième édition de la Semaine des douanes ivoiriennes (Sediv). Il en a profité pour dévoiler les objectifs de 2018, qui selon lui, sont fixés à 1803,50 milliards de F Cfa. Non sans préciser que lesdits objectifs enregistrent une hausse d’environ 7% par rapport à ceux de l’année précédente.



A cet effet, le premier responsable des douanes ivoiriennes a souligné que la mise en œuvre à bonne date de différents leviers existants pourrait contribuer à l’atteinte de ces objectifs de 2018.



A savoir, la prise en compte des conclusions des différentes missions d'assistance du Fonds monétaire international (Fmi), offrant d'importants axes d'actions. Tels que la poursuite de la modernisation de l'administration douanière et la réorganisation du transit douanier par la route. Puis, la création de la brigade volante du transit, en vue de juguler la fraude sur les régimes économiques. De même que, la poursuite du programme de réforme et de modernisation, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur de la réforme des finances publiques, etc.



Au menu de cette Sediv, le directeur général des douanes a mentionné « le traditionnel séminaire bilan t’auto-évaluation permettant de marquer un arrêt sur les résultats de l'année écoulée et de se projeter vers les nouveaux horizons ». Ensuite, « la célébration de la Journée internationale des douanes le 26 janvier, sous le thème : ‘’Un environnement économique sûr au service du développement économique’’ ».



Da Pierre-Alphonse a, en outre souligné que les innovations majeures de l’édition 2018 de la Sediv résident dans la célébration des leurs admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Puis, la distinction des meilleurs agents. Et enfin, une journée de détente, à travers une marche sportive au sein du parc national du banco.



Pour sa part, le parrain de la cérémonie, le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, a de prime abord salué cette performance des douanes ivoiriennes. Avant d’exhorter à l’amélioration de la prise en charge des marchandises générales, en vue d’une optimisation du potentiel. Moussa Sanogo s’est engagé particulièrement à suivre les résolutions qui en découlerons des travaux de la Sediv, ainsi que de leur application effective.