TCHAD Dr Mahamat Hissein Ali élu pour un mandat de trois ans à la tête de l’Ordre National des Médecins du Tchad

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 12 Juin 2025



​La cérémonie de passation de service entre les anciens et les nouveaux membres du bureau exécutif de l’Ordre National des Médecins du Tchad (ONMT) s’est tenue ce 11 juin 2025 dans les locaux de l’institution.





Cependant, il a rappelé que de nombreux défis attendent son successeur. Il s’agit notamment de maintenir l’équilibre et la neutralité politique de l’Ordre, car, selon lui, l’ONMT n’a pas de couleur politique : il est un instrument de régulation au service de la santé publique. Il a également évoqué la nécessité de réviser la loi régissant le fonctionnement de l’Ordre, ainsi que la mise en place d’une mutuelle, d’un fonds social et d’un programme de formation continue.



Le nouveau président de l’ONMT, Dr Mahamat Hissein Ali, a exprimé sa gratitude à l’égard de tous les médecins, en particulier les conseillers nationaux qui lui ont accordé leur confiance. Il a dressé un tableau réaliste des défis sanitaires du pays : inégalités d’accès aux soins, surcharge des structures sanitaires, manque de données fiables provenant d’une autorité reconnue comme l’ONMT, désertification médicale dans certaines régions, et espérance de vie encore inférieure à 52 ans.



Selon lui, ces obstacles ne sont pas une fatalité, mais un appel à l’action collective. Il a plaidé pour une transformation du système de santé basée sur l’innovation, la transparence et la digitalisation. « Notre vision est claire : bâtir une médecine tchadienne de qualité, accessible à tous, éthique, moderne et respectueuse des besoins de santé », a-t-il affirmé.



Dr Mahamat Hissein Ali a rappelé que de nombreux Tchadiens sont encore contraints de se rendre à l’étranger pour se faire soigner. Pour y remédier, il entend concentrer son action sur cinq axes prioritaires durant son mandat : Revalorisation des conditions de vie et de travail des médecins ;

Développement professionnel continu ;

Digitalisation et transformation numérique du système de santé ;

Modernisation du cadre juridique ;

Renforcement de la gouvernance de l’Ordre. Enfin, il a exprimé sa volonté de positionner l’ONMT sur la scène régionale et internationale, afin d’en faire une institution de référence dans le domaine médical en Afrique.

Dans la même rubrique : < > Coopération : L'Ambassadeur du Tchad en Türkiye renforce les liens bilatéraux Tchad : au Guéra, construction d'un bâtiment de l'école pré-CEP de Doungoul Tchad : à Sarh, un centre de formation ultramoderne pour transformer l'avenir des jeunes