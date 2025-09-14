Alwihda Info
TCHAD

Drame à N'Djamena : un jeune homme se noie pour un pari à 2 000 FCFA


Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 14 Septembre 2025


Un défi insensé a coûté la vie à un jeune de 19 ans à N'Djamena. Porté disparu depuis jeudi 11 septembre 2025 après avoir tenté de traverser un bassin de rétention, son corps a été retrouvé sans vie ce vendredi dans le 7e arrondissement.


Drame à N'Djamena : un jeune homme se noie pour un pari à 2 000 FCFA



 

Un pari mortel dans un lieu déjà dangereux

 
Selon des témoins, un individu aurait offert 2 000 FCFA à quiconque traverserait à la nage le bassin, connu pour sa profondeur. Trois jeunes auraient relevé le défi : le premier a réussi, le second a fait demi-tour, mais la victime a disparu sous la surface de l'eau. Les recherches menées jeudi soir sont restées vaines et son corps n'a été repêché que le lendemain.

 
C'est le deuxième drame en un an à cet endroit. En août 2024, un quadragénaire y avait déjà perdu la vie après avoir glissé. Cette tragédie souligne à nouveau la dangerosité de ces infrastructures. Le donneur du défi a pris la fuite.

 
Ce décès s'ajoute à la longue liste des noyades survenues à N'Djamena pendant la saison des pluies. Il met en lumière le besoin urgent de renforcer la signalisation et la sensibilisation pour prévenir de tels accidents.



