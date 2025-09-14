Drame à N'Djamena : un jeune homme se noie pour un pari à 2 000 FCFA







Un pari mortel dans un lieu déjà dangereux

Selon des témoins, un individu aurait offert 2 000 FCFA à quiconque traverserait à la nage le bassin, connu pour sa profondeur. Trois jeunes auraient relevé le défi : le premier a réussi, le second a fait demi-tour, mais la victime a disparu sous la surface de l'eau. Les recherches menées jeudi soir sont restées vaines et son corps n'a été repêché que le lendemain.





C'est le deuxième drame en un an à cet endroit. En août 2024, un quadragénaire y avait déjà perdu la vie après avoir glissé. Cette tragédie souligne à nouveau la dangerosité de ces infrastructures. Le donneur du défi a pris la fuite.





Ce décès s'ajoute à la longue liste des noyades survenues à N'Djamena pendant la saison des pluies. Il met en lumière le besoin urgent de renforcer la signalisation et la sensibilisation pour prévenir de tels accidents.