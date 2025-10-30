Alwihda Info
TCHAD

Tchad : ENA, 1 455 candidats admissibles sur plus de 11 000 postulants


Alwihda Info | Par Ben Haïdar - 30 Octobre 2025



Tchad : ENA, 1 455 candidats admissibles sur plus de 11 000 postulants
Le président du jury des concours d’entrée à l’École Nationale d’Administration (ENA), Baba Laye, a animé ce jeudi le 30 octobre 2025, un point de presse pour présenter le bilan du déroulement des épreuves écrites, et annoncer la suite du processus de sélection pour la session 2025-2026.

Baba Laye a salué le bon déroulement des épreuves écrites, qui se sont achevées dans des conditions exemplaires. Il a tenu à féliciter le secrétariat du jury, les acteurs mobilisés sur le terrain, ainsi que les autorités nationales, dont le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, et Allamaye Halina, Premier ministre, pour leur appui constant.

« Le jury exerce ses fonctions en toute indépendance et dans une transparence absolue », a affirmé le président du jury, insistant sur les principes d’équité et d’impartialité qui guident le processus. Selon les chiffres communiqués, 1 455 candidats sur un total de 11 338 ont été déclarés admissibles, soit un taux de 12,83 %. Ces candidats poursuivront l’aventure pour les épreuves orales, prévues à partir du jeudi 30 octobre 2025 N’Djamena, où seulement 350 places sont à pourvoir.

Le président du jury a également rappelé que, dans un souci de transparence, les copies d’épreuves écrites peuvent être consultées sur demande auprès du Comité d’organisation, et que toute réclamation recevable sera examinée avec attention. S’adressant aux candidats admissibles, Baba Laye les a félicités pour leur réussite à cette première étape, et les a encouragés à aborder les épreuves orales avec confiance et sérieux, en se munissant de leurs pièces d’identité.

Le président du jury a enfin exprimé sa gratitude aux autorités nationales, aux forces de sécurité et à tout le personnel mobilisé pour la bonne organisation des concours, réaffirmant l’engagement du jury à maintenir le même niveau de rigueur et de transparence jusqu’à la fin du processus. « La sélection finale reflétera le mérite et le potentiel de chaque candidat », a-t-il conclu, avant de souhaiter bonne chance à tous les admissibles.


