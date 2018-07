Droit de réponse

Bonjour,Suite à la communication téléphonique ce jour avec vous, je voudrais apporter une clarification à votre publication du 18 juillet 2018 relative à l'assassinat de la commerçante chinoise.Selon votre publication sur le journal Alwihda, le présumé tueur de la chinoise était un certain Souleymane Abderamane Haggar, or selon d'autres sources, et surtout selon votre propre version, le présumé tueur s'appellerait Souleymane Ramadan Haggar et serait appréhendé dans un cabaret à Iriba, et non Souleymane Abderamane Haggar.Cette erreur sur l'identité de la personne présumée et son arrestation dans la ville d'Iriba a jeté beaucoup de confusion et heurté beaucoup de personnes dont moi-même. J'ai deux oncles qui s’appelaient Souleymane Abderamane Haggar et qui sont originaires d'Iriba et qui ne sont plus de ce monde, mais les familles de mon grand-père le Sultan Abderamane Haggar et de mon autre grand-père qui porte le même nom, se sont posées beaucoup de questions depuis votre publication, sans pour autant obtenir de réponses.Pour ne pas être très long dans mes explications, je vous demande d'apporter le plus rapidement possible une réponse rectificative et éventuellement des excuses à tous ce ceux qui sont blessés.Il en va de la réputation de votre journal.A bon entendeur.Senoussi Brahim Abderaman HaggarFrance+33 6 40 77 22 96