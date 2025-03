Droits de l'homme au Tchad : La France s'engage aux côtés de la CNDH

Le vendredi 7 mars 2025, le président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), Belngar Larmé Jacques, a reçu en audience l'ambassadeur de France au Tchad, Éric Gérard, dans les locaux de la CNDH à N'Djamena.

Objectif de la Visite

À l'issue de la rencontre, Éric Gérard a confié à la presse que sa visite était avant tout une démarche de courtoisie, visant à explorer les possibilités de partenariat entre l'ambassade de France et la CNDH. Cette institution nationale est engagée dans la promotion des droits de l'homme au Tchad.



L'ambassadeur a souligné que le soutien de la France, ainsi que celui de l'Europe, à la CNDH n'est pas nouveau. Ils ont discuté de manière approfondie des enjeux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales dans le pays.

Importance des Droits de l'Homme

Éric Gérard a insisté sur l'importance des questions de droits humains pour la France, affirmant que chaque avancée dans ce domaine est significative. Il a salué l'engagement de la CNDH dans la réflexion, l'anticipation et l'action, qualifiant leur travail de fondamental.

L'ambassadeur a décrit les droits de l'homme et les libertés fondamentales comme étant le socle d'une société, d'un État, et d'une République. Il a précisé que les échanges lors de cette rencontre ont été fructueux, mettant en lumière des initiatives sérieuses mises en place pour renforcer le cadre des droits humains au Tchad.

Engagement Futur

Éric Gérard a réaffirmé l'engagement de l'ambassade de France à soutenir la CNDH dans son rôle essentiel, tout en respectant la mission de chacun dans ce processus. Cette rencontre marque une étape importante dans la collaboration entre la France et le Tchad pour promouvoir et protéger les droits de l'homme dans le pays.