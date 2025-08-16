Les échanges ont porté sur plusieurs défis majeurs de la province du Kanem, dont la lutte contre le ravinement, les enjeux environnementaux et les problématiques sociales touchant les populations vulnérables. La rencontre a aussi permis d'explorer de futures collaborations entre le ministère et l'association, dans une perspective de co-construction au service du bien-être des communautés.
Tchad : La ministre de l’Action sociale reçoit l’AJEDK à Mao
Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 17 Août 2025
La ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Mme Zara Mahamat Issa, a reçu ce samedi à Mao une délégation de l’Association des Jeunes Engagés pour le Développement du Kanem (AJEDK). L’association, dirigée par son conseiller Oumar Abakar Djiddi, a salué la ministre pour son engagement en faveur de la jeunesse locale.
Les échanges ont porté sur plusieurs défis majeurs de la province du Kanem, dont la lutte contre le ravinement, les enjeux environnementaux et les problématiques sociales touchant les populations vulnérables. La rencontre a aussi permis d'explorer de futures collaborations entre le ministère et l'association, dans une perspective de co-construction au service du bien-être des communautés.
