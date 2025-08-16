TCHAD

Tchad : La ministre de l’Action sociale reçoit l’AJEDK à Mao

Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 17 Août 2025

La ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Mme Zara Mahamat Issa, a reçu ce samedi à Mao une délégation de l’Association des Jeunes Engagés pour le Développement du Kanem (AJEDK). L’association, dirigée par son conseiller Oumar Abakar Djiddi, a salué la ministre pour son engagement en faveur de la jeunesse locale.