Dubaï organisera le Sommet mondial sur l'Investissement dans l'aviation en janvier 2020

L'Autorité générale de l'Aviation civile des Émirats Arabes Unis a annoncé que la seconde édition du Sommet mondial sur l'Investissement dans l'aviation (GIAS) pour l'année 2020 portant le thème "Favoriser la Croissance mondiale de l'Aviation grâce à la Collecte de Fonds et aux Partenariats clés" se tiendra du 27 jusqu'au 29 janvier à Dubaï.



Plus de 200 investisseurs et 1200 délégués, outre certains représentants des gouvernements, les organisations d'aviation, les sociétés d’assurance et de financement, les propriétaires d’avions, les exploitants d’aéronefs, les prestataires de services logistiques et les conseillers juridiques sont prévus de se présenter à l'événement.



Révélant les détails du sommet, Saif Mohammed Al Suwaidi, Directeur général de l'Autorité générale de l'Aviation civile, a souligné la position remarquable des UAE dans le secteur de l’aviation aux niveaux international et régional.



Al Suwaidi a déclaré : "L'ordre du jour national pour l'année 2021 vise à ce que les UAE soient la première au monde en termes de qualité des infrastructures de transport aérien. Malgré que nous fassions face à certains défis, tels que la détermination de l'espace aérien et la congestion dans les Émirats Arabes Unis, nous avons pu réaliser de grands progrès dans le secteur de l'aviation".



"Le secteur de l'aviation constitue l'une des pierres angulaires du développement économique du pays", a-t-il ajouté.

A noter que pour participer au sommet l'inscription serait ouverte sur le lien http://www.gias.ae/ et le site électronique affichera les dernières mises à jour concernant les meilleurs créateurs politiques, leaders du secteur et experts de l'aviation qui participent aux débats et aux ateliers de travail dans le cadre de l'événement.



D'importants projets et des opportunités d'investissement dans le secteur de l'aviation civile internationale sont prévus aussi d'être dévoilés au cours de l'événement.



Le sommet révélerait également les meilleures pratiques du premier incubateur pour les entreprises en aviation et en aérospatiale Intelak, qui offre des programmes de formation et des ateliers aux stagiaires qui souhaitent apprendre les secrets et les techniques du secteur de l'aviation.



La première édition du Sommet mondial sur l'Investissement dans l'aviation (GIAS) a témoigné la participation de plus de 850 délégués internationaux et de 120 investisseurs de 60 pays du monde entier, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Arabie saoudite et l'Égypte.