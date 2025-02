Dubai réunira des dirigeants mondiaux au Sommet mondial des gouvernements de 2025

Plus de 30 chefs d'État et de gouvernement, plus de 400 ministres, 80 organisations internationales, 140 délégations gouvernementales et plus de 6 000 participants se réuniront du 11 au 13 février à Dubaï pour identifier et amplifier les solutions concernant la stabilité économique, la conversion numérique et la façon dont la collaboration public-privé peut apporter des changements significatifs.



Dans un contexte d'accélération des changements technologiques et géopolitiques, le WGS est la première plateforme où les gouvernements, les industries et les institutions mondiales induisent des changements radicaux.



« Depuis sa création en 2013, le Sommet mondial des gouvernements a été une plateforme de réflexion axée sur l'avenir, réunissant des dirigeants, des experts, des innovateurs et des entrepreneurs pour anticiper et façonner l'avenir », a déclaré H.E. Mohammad Al Gergawi, ministre des affaires ministérielles des Émirats arabes unis et président du Sommet mondial des gouvernements. « Cette année, le sommet promeut un dialogue mondial sur les changements rapides et les nouveaux problèmes auxquels sont confrontés les gouvernements et les sociétés. Il a pour but d'évaluer les progrès de l'humanité, d'identifier les possibilités d'amélioration et de donner aux générations futures, les moyens d'une gouvernance très efficace et d'un avenir durable. »



La collaboration au service de l'impact mondial



Le Sommet mondial des gouvernements est destiné à promouvoir des solutions alternatives qui permettent à la gouvernance de se conjuguer avec l'innovation pour produire des résultats tangibles. Plus de 300 experts mondiaux participeront au débat, qui débouchera sur 30 rapports stratégiques.



Des sujets importants, tels que le rôle de l'IA dans la gouvernance, l'avenir de la mobilité, la résilience économique, l'adaptation au climat, les mutations de la santé mondiale, les nouvelles frontières et le déclin démographique, entre autres, seront abordés dans le cadre de 21 forums et de plus de 200 sessions interactives.



En encourageant la coopération mondiale, l'échange de connaissances et l'élaboration de stratégies concrètes, le sommet permet aux nations, aux industries et aux sociétés de faire face à l'incertitude et de façonner un avenir plus résilient et plus équitable pour tous. Des dirigeants d'organisations internationales de premier plan y participeront, notamment Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue des États arabes, Haitham Al Ghais, secrétaire général de l'OPEP, et Jasem Albudaiwi, secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe.