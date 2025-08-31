Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

ENNEDI-EST : Le Président de la République offre 5 000 sacs de céréales aux réfugiés et aux communautés hôtes de Kariari


Alwihda Info | Par Alwihda - 31 Août 2025


Une cérémonie de remise de dons s’est tenue hier, 29 août 2025, au camp de réfugiés d’Ouré Cassoni, situé dans la province de l’Ennedi-Est. Cet élan de solidarité a été initié par le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, au bénéfice des nouveaux réfugiés de Kariari et des communautés hôtes.


ENNEDI-EST : Le Président de la République offre 5 000 sacs de céréales aux réfugiés et aux communautés hôtes de Kariari



Au total, 5 000 sacs de céréales ont été distribués : 3 000 sacs destinés aux réfugiés et 2 000 sacs attribués aux communautés hôtes, afin de renforcer la cohésion sociale et d’apporter une réponse aux besoins alimentaires pressants.


La cérémonie a été présidée par le Délégué général du gouvernement auprès de la province de l’Ennedi-Est, le Contrôleur général de la Police Mahamat Togou Tchoimi, qui a procédé officiellement au lancement de cette opération de distribution.


La mise en œuvre de ce don présidentiel est assurée par l’ONG ABDI (Association Bilia pour le Développement Intégré), en collaboration avec les autorités locales et les leaders communautaires, garantissant ainsi une gestion équitable et transparente.


Ce geste humanitaire du Chef de l’État vient soulager des centaines de familles déplacées et renforcer la solidarité entre réfugiés et communautés hôtes, dans un contexte marqué par des défis humanitaires croissants dans la région.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/08/2025

N'Djamena : risques Sanitaires accrus avec l'arrivée de la saison des pluies

N'Djamena : risques Sanitaires accrus avec l'arrivée de la saison des pluies

​Tchad : Une mère tue son fils de trois ans lors d’un accès de colère ​Tchad : Une mère tue son fils de trois ans lors d’un accès de colère 30/08/2025

Populaires

​Tchad : Une mère tue son fils de trois ans lors d’un accès de colère

30/08/2025

Tchad : Une entrepreneuse propose de créer une association pour les femmes dans le domaine de l'électricité

31/08/2025

Tchad : Lancement de la journée "Samedi Solidarité"

31/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter