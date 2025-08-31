ENNEDI-EST : Le Président de la République offre 5 000 sacs de céréales aux réfugiés et aux communautés hôtes de Kariari







Au total, 5 000 sacs de céréales ont été distribués : 3 000 sacs destinés aux réfugiés et 2 000 sacs attribués aux communautés hôtes, afin de renforcer la cohésion sociale et d’apporter une réponse aux besoins alimentaires pressants.





La cérémonie a été présidée par le Délégué général du gouvernement auprès de la province de l’Ennedi-Est, le Contrôleur général de la Police Mahamat Togou Tchoimi, qui a procédé officiellement au lancement de cette opération de distribution.





La mise en œuvre de ce don présidentiel est assurée par l’ONG ABDI (Association Bilia pour le Développement Intégré), en collaboration avec les autorités locales et les leaders communautaires, garantissant ainsi une gestion équitable et transparente.





Ce geste humanitaire du Chef de l’État vient soulager des centaines de familles déplacées et renforcer la solidarité entre réfugiés et communautés hôtes, dans un contexte marqué par des défis humanitaires croissants dans la région.