École africaine de l’aviation civile : 8 tchadiens admis au concours d’entrée

Huit tchadiens sont admis au concours d’entrée à l’École africaine de la météorologie et de l’aviation civile (EAMAC) pour la session de 2022. Les résultats ont été dévoilés ce 4 août par l’Autorité de l’aviation civile du Tchad.



L’on compte un tchadien pour le cycle technicien, quatre tchadiens pour le cycle ingénieur et trois tchadiens pour le cycle exploitation aéronautique civile.



Lea cours débuteront le 1er novembre 2022 à Niamey, au Niger.



En juin 1962, les Ministres en charge de l’Aviation Civile des 11 Etats fondateurs de l’Agence de la Sécurité Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) ont pris une décision historique aboutissant à la construction de l’EAMAC à Niamey.



Les premières promotions ne totalisaient que 19 élèves tandis que la moyenne des dix dernières années scolaires avoisine les 300 élèves sachant que 4529 élèves sont sortis diplômés de l’EAMAC entre 1963 et 2021.