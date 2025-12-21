Éducation : L'ODEC lance son offensive contre l'ignorance et la pauvreté à N'Djari

L'association Oum Dahabaye pour l’Éducation et la Culture des jeunes filles et des femmes (ODEC) a officiellement lancé ses activités le samedi 20 décembre 2025, à l’école « La Raison », située à N’Djari Dara Salam dans le 8ème arrondissement de N’Djaména. Cette initiative vise à soutenir les orphelins et les populations démunies de la région.
Placée sous le thème « Éducation et culture pour l’autonomie », cette démarche s'inscrit dans l'accompagnement de la vision du Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, en faveur de l'éducation. Simbile Hangata Djouma, présidente de l'ODEC, a souligné que le Tchad embrasse un développement inclusif, reconnaissant la femme comme un pilier fondamental de la société. « L'éducation constitue la clé de la solidarité et du progrès », a-t-elle déclaré.
Simbile a rappelé que l'ODEC est le résultat d'un engagement de longue date sur le terrain, bien avant sa création officielle. Sa vision s'est concrétisée à travers "L’École La Raison", qui, malgré son statut privé, propose des tarifs modérés pour rester accessible aux familles modestes.
Parmi les actions déjà mises en place, l'association a créé :
- Une cantine scolaire pour les enfants démunis, les filles de l'école coranique et les orphelins.
- Une politique de bourses significatives :
- Réduction de 15% sur les frais de scolarité pour toutes les filles.
- Réduction de 20% pour les orphelins.
- Prise en charge totale de la scolarité pour les filles de l'école coranique.