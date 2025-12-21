









TCHAD Éducation : L'ODEC lance son offensive contre l'ignorance et la pauvreté à N'Djari

Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 21 Décembre 2025



Le 8ème arrondissement de N’Djaména a vibré ce samedi 20 décembre 2025 au rythme du lancement officiel des activités de l’association Oum Dahabaye pour l’Éducation et la Culture (ODEC). Sous le thème « Éducation et culture pour l’autonomie », cette organisation se positionne comme un bouclier pour les enfants les plus fragiles de la capitale.



L'association Oum Dahabaye pour l'Éducation et la Culture des jeunes filles et des femmes (ODEC) a officiellement lancé ses activités le samedi 20 décembre 2025, à l'école « La Raison », située à N'Djari Dara Salam dans le 8ème arrondissement de N'Djaména. Cette initiative vise à soutenir les orphelins et les populations démunies de la région. Placée sous le thème « Éducation et culture pour l'autonomie », cette démarche s'inscrit dans l'accompagnement de la vision du Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, en faveur de l'éducation. Simbile Hangata Djouma, présidente de l'ODEC, a souligné que le Tchad embrasse un développement inclusif, reconnaissant la femme comme un pilier fondamental de la société. « L'éducation constitue la clé de la solidarité et du progrès », a-t-elle déclaré. Simbile a rappelé que l'ODEC est le résultat d'un engagement de longue date sur le terrain, bien avant sa création officielle. Sa vision s'est concrétisée à travers "L'École La Raison", qui, malgré son statut privé, propose des tarifs modérés pour rester accessible aux familles modestes. Parmi les actions déjà mises en place, l'association a créé : Une cantine scolaire pour les enfants démunis, les filles de l'école coranique et les orphelins.

Une politique de bourses significatives : Réduction de 15% sur les frais de scolarité pour toutes les filles. Réduction de 20% pour les orphelins. Prise en charge totale de la scolarité pour les filles de l'école coranique.

« L'éducation est une lumière, la culture est une force. Ensemble, elles brisent les chaînes de l'ignorance et de la pauvreté », a déclaré Simbile. Elle a lancé un appel à tous les acteurs de la société tchadienne pour soutenir cette initiative : « Accompagnons-nous ensemble pour faire de la scolarisation des couches vulnérables, et des filles en particulier, une priorité, conformément à la vision des plus hautes autorités de notre pays. » L'ODEC se positionne ainsi comme un acteur clé dans la promotion de l'éducation et de l'autonomie des filles au Tchad, plaidant pour une action collective en faveur des plus vulnérables.





