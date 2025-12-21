Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Éducation : Vers un partenariat renforcé entre le Tchad et l’ONG Direct Aid


Alwihda Info | Par - 21 Décembre 2025


Le Ministre de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique, le Dr. Aboubakar Assidick Choroma, a franchi une nouvelle étape dans la diversification des soutiens au secteur éducatif. Ce samedi 20 décembre 2025, il a reçu une délégation de l’ONG koweïtienne Direct Aid, acteur historique du développement en République du Tchad.


Éducation : Vers un partenariat renforcé entre le Tchad et l’ONG Direct Aid


 

Consolider les acquis du partenariat

 

L’audience a permis de passer en revue les nombreuses réalisations de Direct Aid sur le territoire national. Reconnue pour sa gestion rigoureuse de complexes scolaires et de centres d'accueil, l'ONG a réitéré son engagement à accompagner le gouvernement dans sa mission de scolarisation universelle, en s'alignant sur les priorités stratégiques du ministère.




Explorer de nouveaux champs d’action

 

Au-delà des infrastructures classiques, les échanges ont porté sur l'innovation éducative et l'excellence académique. Le renforcement du programme de bourses pour les élèves méritants et l'intégration de nouvelles technologies dans les écoles gérées par l'ONG ont été au cœur des discussions, visant à préparer la jeunesse tchadienne aux défis du marché de l'emploi.




Un engagement pour l'inclusion sociale

 

Le Dr. Aboubakar Assidick Choroma a salué l'approche de Direct Aid, qui place l'inclusion des couches vulnérables au centre de ses préoccupations. Ce partenariat renforcé promet de transformer durablement le paysage éducatif, en garantissant que même les enfants des zones les plus fragiles bénéficient d'un enseignement de qualité et d'un environnement d'apprentissage sain.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/12/2025

L’Assemblée nationale rejette des accusations portées contre le Tchad devant la CPI

L’Assemblée nationale rejette des accusations portées contre le Tchad devant la CPI

​Tchad : MARA Groupe, société de courtage agricole, lance officiellement ses activités ​Tchad : MARA Groupe, société de courtage agricole, lance officiellement ses activités 21/12/2025

Populaires

​Tchad : un policier détaché à l’ANATS arrêté par les services de renseignements

20/12/2025

N'djamena : une chute de moto à grande vitesse fait deux blessés à Sabangali

20/12/2025

Tchad : remaniement d’ampleur dans les Forces spéciales antiterroristes

21/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - Hassan Abderamane

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides 18/12/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter