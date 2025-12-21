Éducation : Vers un partenariat renforcé entre le Tchad et l’ONG Direct Aid

Consolider les acquis du partenariat

L’audience a permis de passer en revue les nombreuses réalisations de Direct Aid sur le territoire national. Reconnue pour sa gestion rigoureuse de complexes scolaires et de centres d'accueil, l'ONG a réitéré son engagement à accompagner le gouvernement dans sa mission de scolarisation universelle, en s'alignant sur les priorités stratégiques du ministère.









Explorer de nouveaux champs d’action

Au-delà des infrastructures classiques, les échanges ont porté sur l'innovation éducative et l'excellence académique. Le renforcement du programme de bourses pour les élèves méritants et l'intégration de nouvelles technologies dans les écoles gérées par l'ONG ont été au cœur des discussions, visant à préparer la jeunesse tchadienne aux défis du marché de l'emploi.









Un engagement pour l'inclusion sociale

Le Dr. Aboubakar Assidick Choroma a salué l'approche de Direct Aid, qui place l'inclusion des couches vulnérables au centre de ses préoccupations. Ce partenariat renforcé promet de transformer durablement le paysage éducatif, en garantissant que même les enfants des zones les plus fragiles bénéficient d'un enseignement de qualité et d'un environnement d'apprentissage sain.

